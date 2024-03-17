Киев планирует мобилизовать три миллиона бездетных женщин: опровержение российского фейка

Украинский парламент рассматривает правки и готовится к голосованию за правительственный законопроект по мобилизации. Впрочем, российская пропаганда разгоняет фейки о якобы планах Киева призвать три миллиона бездетных женщин.

Якобы Украина пойдет на такой шаг в случае затягивания войны или увеличения численности вооруженных сил России. О фейке сообщили в Telegram-канале "Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности".

Статья, на которую ссылается российская пропаганда, является аналитическим материалом, исследующим объем мобилизационного резерва Украины. В то же время, украинские женщины могут присоединиться к Силам обороны исключительно на добровольных началах.

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"Обязанность служить имеют только женщины, имеющие медицинскую профессию. В новом законопроекте о мобилизации, над которым работает Верховная Рада, также не содержится положений о массовой мобилизации женщин", – говорится в сообщении.

Цель подобных вбросов – распространить панические настроения в украинском обществе и часть комплексных попыток спецслужб РФ сорвать мобилизацию в Украине.

Напомним, в начале февраля 2024 года Верховная Рада одобрила в первом чтении правительственный закон о мобилизации.

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