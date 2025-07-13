Киллеры, убившие полковника СБУ в Киеве, ликвидированы - Малюк

Служба безопасности Украины физически устранила киллеров, ранее убивших полковника СБУ в Киеве. Об этом сообщил руководитель ведомства Василий Малюк.

"Агентно-боевая группа ФСБ РФ была заранее маршрутирована в Украину и три дня назад совершила убийство сотрудника СБУ. По результатам проведения негласных розыскных, активно-контрразведочных мероприятий вражеское логово было обнаружено", – рассказал он.

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Убийство совершили два человека – мужчина и женщина Их куратор поручил им следить за сотрудником СБУ, изучить его ежедневное расписание и маршруты перемещения.

После убийства полковника Службы безопасности киллеры попытались скрыться. Однако сотрудники СБУ и Национальной полиции обнаружили их местонахождение на Киевщине.

Напомним, 10 июля в Голосеевском районе Киева прозвучали выстрелы – в результате инцидента погиб представитель Службы безопасности Украины.

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