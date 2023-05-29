Китайские археологи нашли бункер времен Второй мировой, где японцы экспериментировали с биологическим оружием

Китайские археологи сообщили о находке подземного бункера, японские ученые якобы использовали для проведения жестоких экспериментов над людьми. Речь идет об экспериментах с биологическим оружием до и во время Второй мировой войны.

Считается, что объект вблизи города Анда, Китай, использовался подразделением 731 японской императорской армии, которое проводило жестокие эксперименты на людях между 1935 и 1945 годами. Об этом сообщает South China Morning Post.

Ученые подвергали узникам действия патогенов и проводили их препарирование, чтобы узнать о влиянии на организм человека. Выводы были использованы императорской армией Японии для распространения тифа, холеры и чумы в Китае.

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По данным издания, подразделение проводило эксперименты и убивало тысячи людей, в том числе мужчин, женщин и детей.

Археологи обнаружили подземное сооружение, состоящее из нескольких взаимосвязанных тоннелей и камер после начала исследования в 2019 году с помощью геофизических методов разведки, бурения и раскопок. Исследователи еще не вошли в бункеры, но исследование показало подробности о подземных сооружениях.

В пяти футах ниже поверхности было обнаружено U-образное скопление бункеров, а также круглую комнату, которую, как считают археологи, использовали для наблюдения и разреза людей после того, как они были заражены патогенами или химическими агентами.

Исследователи сказали, что их знания о подземном объекте все еще предварительны, и нужно будет сделать больше, чтобы узнать, как структуры связаны друг с другом.

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