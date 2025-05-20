Клиентам Ощадбанка на заметку: что нужно знать в случае закрытия счета

Внутренние регламенты государственного банка "Ощабанк" устанавливают специальные условия для процедуры закрытия счетов. В частности, эта услуга не доступна онлайн-формате.

Об этом представители банка сообщили в своих комментариях на странице Facebook. Согласно правилам, чтобы закрыть счет в банке, клиенту необходимо лично посетить отделение и подать заявление на закрытие.

Вместе с заявлением следует предъявить:

документ, подтверждающий личность (паспорт гражданина Украины);

банковскую карту.

Если к карте подключен овердрафт и задолженность, счет не будет закрыт, пока долг не будет полностью уплачен.

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После погашения долга и подачи заявления клиент должен передать карточку сотруднику банка, который ее уничтожит.

Особенности процедуры закрытия счетов в Ощадбанке

Главное отличие Ощадбанка от других финансовых учреждений состоит в отсутствии возможности дистанционного закрытия счета. Для закрытия карты нужно обратиться лично в отделение, в котором она была открыта.

Если клиент находится за границей или в другом регионе и не имеет возможности посетить отделение, рекомендуется оформить доверенность.

В частности, переселенцы могут это сделать в консульском отделе. После этого доверенное лицо должно лично посетить отделение банка, подать заявление и закрыть счет.

Если на счете отсутствуют долги и в течение длительного времени не производятся операции, он автоматически аннулируется через три года.

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