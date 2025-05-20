Клиентам Ощадбанка на заметку: что нужно знать в случае закрытия счета
Внутренние регламенты государственного банка "Ощабанк" устанавливают специальные условия для процедуры закрытия счетов. В частности, эта услуга не доступна онлайн-формате.
Об этом представители банка сообщили в своих комментариях на странице Facebook. Согласно правилам, чтобы закрыть счет в банке, клиенту необходимо лично посетить отделение и подать заявление на закрытие.
Вместе с заявлением следует предъявить:
- документ, подтверждающий личность (паспорт гражданина Украины);
- банковскую карту.
Если к карте подключен овердрафт и задолженность, счет не будет закрыт, пока долг не будет полностью уплачен.
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После погашения долга и подачи заявления клиент должен передать карточку сотруднику банка, который ее уничтожит.
Особенности процедуры закрытия счетов в Ощадбанке
Главное отличие Ощадбанка от других финансовых учреждений состоит в отсутствии возможности дистанционного закрытия счета. Для закрытия карты нужно обратиться лично в отделение, в котором она была открыта.
Если клиент находится за границей или в другом регионе и не имеет возможности посетить отделение, рекомендуется оформить доверенность.
В частности, переселенцы могут это сделать в консульском отделе. После этого доверенное лицо должно лично посетить отделение банка, подать заявление и закрыть счет.
Если на счете отсутствуют долги и в течение длительного времени не производятся операции, он автоматически аннулируется через три года.
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