Клинтон 'уколола' Хегсета намеком на сотрудничество с РФ: тот ответил ее фото с Лавровым

Глава Пентагона Пит Хегсет ответил на намеки бывшего госсекретаря США Хиллари Клинтон в соцсетях. Она высмеяла его поручение Киберкомандованию США о прекращении всех операций против России, включая наступательные кибероперации.

Клинтон выразила свое мнение, опубликовав фотографию, на которой Пит Хегсет подписывает документы. Под фото она написала: "Не хотелось бы ранить чувства Путина". Ответ министра обороны США не заставил себя долго ждать, сообщает Fox News.

В ответ Хегсет опубликовал снимок, на котором Хиллари Клинтон изображена с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. На фотографии они вместе с символической "кнопкой перезагрузки" российско-американских отношений, которую Клинтон передала Лаврову в 2009 году, будучи госсекретарем США.

Этот обмен вызвал бурную реакцию среди американских консерваторов, которые быстро отреагировали на пост на платформе X.

Пресс-секретарь Министерства обороны Кингсли Уилсон также прокомментировала ситуацию на X, отметив: "Хитрая Хиллари только что получила по заслугам".

Язвительные комментарии добавили активист Джек Пособец и Грег Прайс из группы быстрого реагирования Белого дома при Трампе.

Стоит отметить, что публикация Хегсета на платформе X была ретранслирована более 10 000 раз, набрав более 70 000 лайков и 3 000 комментариев.

Медиа также сообщают, что в последнее время администрацию президента Дональда Трампа обвиняют в связях с Россией. Особенно возросла критика после последней встречи Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Белом доме, когда президент Украины покинул встречу раньше времени.

Как сообщалось, 47-й президент США заявил, что Зеленский не готов к мирным переговорам, однако тот может вернуться в Белый дом для их возобновления.