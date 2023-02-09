Клонит в сон за рулем: 10 секретов бодрости для водителей

Опытные водители часто спрашивают, как не заснуть за рулем, когда сильно устали в дороге и их клонит в сон. Такая ситуация может быть связана с продолжительной и утомительной дорогой. Возможно, за последние 24 часа вам удалось поспать всего пару часов, или вообще такой возможности не было. Тогда провалиться в сон можно даже в вечернее или утреннее время. Это только в начале пути кажется, что уснуть во время езды невозможно, но в комфортных условиях при монотонной дороге вполне возможно, что водитель окажется в состоянии микросна, после чего теряет контроль над автомобилем и это может привести к серьезным последствиям.

У каждого человека свои особенности и на всех различно влияют методики борьбы со сном. Водители за многие годы разработали свои способы, что делать, чтобы не уснуть за рулем. В первую очередь, это конечно остановиться и поспать. Если это невозможно, следует узнать другие полезные советы. Некоторые из них связаны с употреблением определенных продуктов или напитков, которые могут подбодрить определенное время или другими действиями. Следует рассмотреть самые популярные из них.

1. Диалог

Общение водителя с пассажирами во время поездки – это один из лучших способов прогнать дрему. Интересный разговор является хорошим стимулятором, способным активировать работу мозга. Еще один плюс в общении с пассажиром – он сможет вовремя заметить ваше сонное состояние по замедленной реакции и неразборчивым ответам. Поддерживая разговор, вы также не даете пассажиру заснуть, и он не сможет своим сонным дыханием или зеванием убаюкать и вас. Однако и восхищаться не стоит, поскольку во время разговора водитель может отвлечься и создать аварийную ситуацию на дороге.

2. Радио

Очень хороший спутник в дороге, желательно переключаться между разными радиостанциями, любимая музыка помогает расслабиться, а вот та, которая не очень нравится, вызывает некоторое раздражение, что поможет на время забыть о сне.

3. Пение

Если прослушивание любимой музыки не помогает взбодриться, можно подпевать. Причем чем громче, тем лучше. Объяснение этому достаточно просто: при громком пении начинают активнее работать легкие, кровь поступает больше кислорода и весь организм просыпается. А вспоминая слова и мелодию, вы стимулируете мозговую деятельность.

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4. Тонизирующие напитки

Чай, кофе, горячий шоколад способны придать бодрости. Если продолжительность поездки больше 10 часов, следует взять с собой термос с зеленым чаем, лучше если он будет листовой, а не в пакетиках. К натуральным стимуляторам также относятся женьшень, элеутерококк, лимонник. Продолжительность действия тонизирующих напитков не очень велика, и в среднем они работают не больше 2 часов. Если по пути вам встретится кафе, стоит ненадолго посетить его, выпив стакан воды или сока со льдом. Холодный напиток способен снять усталость и сонливость.

5. Адреналин

Соннее состояние поможет преодолеть воспоминания о самых неприятных и опасных моментах жизни.

6. Снижение температуры в салоне

Прилив свежего, холодного воздуха может временно прогнать сон. Можно понизить температуру на кондюке, а еще лучше открыть окно.

7. Еда

Многие дальнобойщики берут с собой в дорогу небольшие снеки – сухарики, семена, орешки, маленькие конфеты (желательно с ярким вкусом). Их потребление позволяет несколько отвлечься от монотонной дороги, дополнительные задачи делают деятельность организма более активной. Этот способ подходит и обычным водителям. Самое главное – не переесть – чувство сытости легко провоцирует сонливость.

8. Электронные сигнализаторы усталости

На некоторых современных автомобилях есть системы, которые по изменению манеры движения и управления автомобилем, а также показаниям датчиков, следящих за поведением глаз, могут предупредить водителя о его усталости и предложить отдохнуть. Более распространенная система предупреждения об изменении полосы (когда автомобиль пересекает направляющие без включенного поворотника, раздается неприятный сигнал) уже спасла несколько жизней: водители просыпались от звука, когда выезжали на "встречу" или на обочину. Если такого оборудования нет, можно приобрести сигнализатор усталости. Внешне такие устройства похожи на минигарнитуру Bluetooth. Они считывают движение головы, и если вы начинаете клевать носом, издают резкий звук.

9. Концентрация внимания

Если вы только начали чувствовать сонливость, можно взбодриться, сконцентрировав внимание. Старайтесь осознанно воспринимать всю дорожную информацию, ставьте перед собой разные задачи (считать столбы или знаки, определять марки встречных машин и т.п.).

Концентрация на мелочах сбивает монотонность движения по трассе. Сосредоточиться поможет и обычный лимон. Нарезанный на частицы он издает аромат, воздействующий на участки мозга, отвечающий за концентрацию внимания.

10. Неудобство

Некоторые автолюбители, которые по долгу службы проводят много времени за рулем, рекомендуют настроить сиденье или подлокотник так, чтобы водитель во время езды чувствовал небольшой дискомфорт – это не даст ему расслабиться.

Любое изменение физического состояния делает человека бодрее. Способы очень разные. Физические упражнения – напрягайте и расслабляйте разные мышцы. Можно потрясти головой, как во время пробуждения. Можно умыться, побрызгать лицо холодной водой, протереть его влажной салфеткой. Вообще, любое изменение способно на время убедить организм, что вы не хочет спать. Некоторые разуваются, некоторые активно потирают уши (там много активных точек), кому-то помогает легкий массаж глазных яблок.

Каждый находит свой способ оттянуть момент засыпания. Но очень важно не пропустить ту минуту, когда все способы опробованы, а спать все еще хочется и водитель уже начинает отключаться за рулем. Не стоит испытывать судьбу. Езда в таком состоянии не сэкономит время, но может привести к серьезным последствиям.

Напомним, если вас часто качает в автомобиле и другом транспорте, следует воспользоваться проверенными народными способами. Они не менее эффективны, чем обычные лекарства и могут помочь, когда вас тошнит.

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