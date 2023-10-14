Клопотенко рассказал какой сорт кофе лучше выбрать для эспрессо, а какой для латте

Мир кофе очень разнообразен, и одним из главных отличий является выбор между разными сортами кофе. Среди них два основных: робуста и арабика.

Эта статья посвящена рассмотрению важных отличий между ними, таких как вкус, происхождение, количество кофеина и цена. Кулинарный эксперт и ресторатор Евгений Клопотенко поделился ценными советами по выбору подходящего сорта кофе.

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Зерна робусты славятся насыщенным и выразительным вкусом с выраженными древесными, ореховыми или даже резиновыми оттенками. Обычно их считают менее "изысканными" по сравнению с арабикой, и существует предубеждение в пользу последней, рассматривая робусту или смеси с ее добавлением как менее интересный вариант.

Однако Клопотенко отмечает, что не следует смотреть на робусту с высоты своего поднятого носа. Несмотря на то, что она может быть несколько дешевле, робуста заслуживает своего места в мире кофе. Каждый вид, арабика и робуста, равноценен и имеет свои уникальные качества и применения.

Когда вы рассматриваете выбор кофе, совет эксперта состоит в том, чтобы забыть все предубеждения и руководствоваться только вкусовыми предпочтениями. Каждый вид кофе предлагает свой уникальный вкус, и выбор будет зависеть от ваших личных предпочтений.

Однако важно отметить, что есть еще одно важное отличие между робустой и арабикой, и это количество кофеина. Зерна робусты содержат примерно вдвое больше кофеина, чем зерна арабики. Это делает робусту идеальной для приготовления классического крепкого эспрессо. С другой стороны, более мягкая и сладкая арабика прекрасно сочетается с молоком или сливками, поэтому напитки, такие как капучино, лате или американо, лучше всего подходят именно на ее основе.

Таким образом, выбор между робустой и арабикой зависит от ваших вкусовых предпочтений и того, какой напиток вы планируете приготовить. Оба сорта кофе уникальны, и они заслуживают внимания. Совет от нашего эксперта – забудьте о стереотипах и попробуйте оба сорта, чтобы определить, какой вкус вам нравится.

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