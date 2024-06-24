Когда будут выключать свет 25 июня: ответ 'Укрэнерго'

Во вторник, 25 июня, по всей Украине будут действовать графики почасовых отключений. В частности, свет будут выключаться в течение всего дня.

Об этом сообщили в пресс-службе "Укрэнерго" в Telegram. В компании отметили, что объем ограничений будет больше в течение определенного периода времени.

Завтра, 25 июня, облэнерго будут применять графики почасовых отключений с 00:00 до 24:00, говорится в сообщении.

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Так, объем ограничений будет больше с 02:00 до 05:00 и с 12:00 до 23:00. По сообщению "Укрэнерго", так произойдет из-за снижения возможностей электростанций производить электроэнергию, произошедшую в результате атак Вооруженных сил Российской Федерации.

В то же время питание объектов критической инфраструктуры не будет ограничиваться в течение дня.

Напомним, ранее в Минэнерго объяснили рост тарифов на свет.

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