Когда человек может считаться взрослым: ответ ученых удивит

В Украине лицо признается совершеннолетним, когда он достигает 18 лет. Считается, что в этом возрасте человек может без помощи других нести ответственность за свои поступки и решения. Однако ученые пришли к выводу, что настоящая взрослость наступает позже.

Об этом пишет Радиотрек.

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После обширных исследований ученые определили, что это действительно происходит около 30 лет. Это тот возраст, когда детство окончательно переходит во взрослую жизнь. Хотя ученые признают, что этот процесс индивидуален и взросление происходит для каждого лица по-своему. Однако, в большинстве случаев, мозг продолжает свое развитие и после 18 лет.

Профессор Питер Джонс приводит пример в судебной системе, где различия между 19-летним преступником и тем, кому далеко за 30 лет, очевидны. Поэтому если вам 20-25 лет и вы все еще чувствуете себя ребенком в душе, теперь есть научное объяснение этому.

Напомним, астрономы обнаружили самые древние на сегодняшний день галактики.

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