Коли людина може вважатись дорослою: відповідь вчених здивує

В Україні особа визнається повнолітньою, коли вона досягає 18 років. Вважається, що у цьому віці людина може самостійно нести відповідальність за свої вчинки та рішення. Однак вчені прийшли до висновку, що справжня дорослість настає пізніше.

Про це пише Радіотрек.

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Після обширних досліджень, науковці визначили, що це, насправді, стається близько 30 років. Це той вік, коли дитинство остаточно переходить у доросле життя. Хоча вчені визнають, що цей процес є індивідуальним і дорослішання відбувається для кожної особи по-своєму. Проте, в більшості випадків мозок продовжує свій розвиток і після 18 років.

Професор Пітер Джонс наводить приклад в судовій системі, де відмінності поміж 19-річним злочинцем і тим, кому далеко за 30 років, є очевидними. Тому, якщо вам 20-25 років і ви все ще відчуваєте себе дитиною у душі, тепер є наукове пояснення цьому.

Нагадаємо, астрономи виявили найдавніші на сьогоднішній день галактики.

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