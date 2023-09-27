Вони виглядають не так, як очікували вчені: Астрономи виявили найдавніші на сьогоднішній день галактики

Один із головних наукових завдань космічного телескопа Джеймса Вебба – це спостереження за епохою, коли були створені перші галактики, з метою розуміння їхнього формування, еволюції та складу.

Кожен новий погляд у минуле, здійснений телескопом, здається, побиває рекорд за найдальшу галактику, коли-небудь помічену. Зараз астрономи починають публікувати наукові статті, оскільки вони нарешті отримують достатньо даних від JWST для глибшого розуміння раннього Всесвіту, пише Sciense Alert.

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У новому дослідженні, опублікованому в Nature Astronomy, дослідники з Данії стверджують, що вони спостерігали деякі з найдавніших галактик за допомогою космічного телескопа Джеймса Вебба (JWST). Ці галактики настільки старі, що, ймовірно, вони все ще перебувають у процесі формування.

Одним із стандартів було те, що співвідношення між галактиками та важкими елементами залишалося сталим у локальному Всесвіті протягом останніх 12 мільярдів років історії. Але зараз астрономи бачать, що наймолодші галактики виглядають по-іншому.

У них немає такого самого співвідношення між зірками та важкими елементами, оскільки вони ще не пройшли через цикли утворення зірок та загибелі зірок, що збагачує газові хмари металами, елементами важчими за водень і гелій.

Дослідники проаналізували 16 з найдавніших галактик, які коли-небудь були помічені, і виявили, що вміст хімічних речовин у цих галактиках становить лише чверть від вмісту галактик, які утворилися пізніше.

Астрономи вважають, що ці результати свідчать про те, що галактики на той час все ще були тісно пов'язані з міжгалактичним середовищем і підлягали безперервному надходженню незайманого газу, який розріджував їхній вміст металів.

Вчені наголошують, що ці результати виходять за рамки поточної моделі, згідно з якою галактики розвиваються у стані рівноваги, де існує зв'язок між кількістю зірок та кількістю важких елементів.

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