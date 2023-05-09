Когда День матери в Украине в 2023 году: история, традиции и обычаи праздника

День матери 2023 – когда в Украине празднуют День мамы, история праздника и традиции – когда праздник мамы

Украинцы 14 мая будут отмечать теплый и семейный праздник – День матери. Ежегодно дата меняется, поскольку она приходится на второе воскресенье мая.

В этот день не забудьте поздравить своих самых дорогих мамочек. Именно они становятся опорой и поддержкой ребенка в жизни.

История праздника

День матери отмечают не только в Украине, но и в большинстве стран мира. Все началось с того, что предложение о создании такого праздника появилось в 1908 году. Ее подала гражданка США Анна Джервис. Незадолго до этого умерла мать американки, которая хотела, чтобы дети всей планеты почтили память своих мам.

При жизни женщина посылала письма с инициативами. Однако только в 1910 году Вирджиния первым признал День Матери официальным праздником. Впоследствии такую традицию поддержали и другие государства.

Когда День матери в Украине

В Украине празднование праздника было введено указом президента от 10 мая 1999 года. Однако украинская диаспора в Канаде начала приветствовать матерей еще в 1928 году, а в западных украинских областях – через год после этого.

Как отмечают День матери

В этот день принято приходить в гости к своим мамам, дарить им цветы, подарки, открытки и теплые слова.

В Украине в День матери проводят соответствующие концерты, выставки. Однако важно в этот день, как и всю жизнь, проявлять к маме свою любовь, уважение и заботу.

День матери 2023 – дата

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