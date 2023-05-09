Когда гости на пороге: быстрый рецепт шампиньонов в кляре за 15 минут

Иногда бывает так, что неожиданные гости уже у дверей, а в холодильнике пусто. Мы предлагаем вам рецепт шампиньонов в кляре – они станут великолепной закуской, а на его приготовление вы не потратите больше 15 минут.

Ингридиенты:

– Шампиньоны – 500 г.

Яйца – 2 шт.

– Мука или панировочные сухари.

– Лук – 1 шт.

– Пучок петрушки и укропа.

– Зеленый лук – 50 г.

– Сметана или натуральный йогурт – 400 г.

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Способ приготовления:

1.Помойте грибы. Большие грибы порежьте четвертинками, маленькие резать не нужно.

2.Яйца взбейте, посолите и добавьте перец.

3.Грибы обмакните в яйца, обваляйте в сухарях или муке и обжарьте до золотистости на сковороде.

Соус:

1.Мелко нарежьте лук, зеленый лук и зелень и смешайте со сметаной.

Подавайте грибы с соусом.

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