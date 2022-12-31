Когда хочется посмеяться: 7 лучших комедийных фильмов 2022 года

Всем нам нравится иногда поднять настроение хорошим фильмом, здесь на помощь и приходят комедийные ленты. С каждым годом их встает все больше, в этом разнообразии сложно выбрать то, что действительно хочется посмотреть. Ведь чем больше вариантов, тем сложнее выбор. Поэтому сегодня мы подготовили для вас список из 7 лучших комедий 2022 года, чтобы закончить этот год на положительной ноте.

Потерянный город

Потерянный город

После смерти своего мужа-археолога, Лоретта Сейдж становится отшельником и сосредотачивается на написании любовно-приключенческих романов с участием доктора Анджелы Лавмор и бесстрашного охотника за сокровищами Деша МакМегона, чью роль на всех презентациях и на обложке исполняет актер и секс-символ современности. Когда безумный миллиардер Эбигейл Фэйрфакс похищает Лоретту, намереваясь с помощью нее разыскать сокровища потерявшегося города, Алан, уверен, что способен быть героем не только в художественных романах, решается на опасную спасательную миссию.

Невыносимая тяжесть огромного таланта

Невыносимая тяжесть огромного таланта

Невыносимое бремя огромного таланта легло на плечи звезды Голливуда Николаса Кейджа. Он все реже получает предложения от известных режиссеров и все чаще берется за второсортные роли в дешевых кинопроектах. Актерская карьера катится к закату, а долги только растут в геометрической прогрессии. Но Ник все еще ждет ту самую главную роль в жизни, которая станет его возвращением в серьезное кино. Чтобы расплатиться с долгами Николас вынужден отправиться в Испанию и поздравить своего преданного поклонника и по совместительству очень богатого человека Хави Гутиераса с днем ​​рождения. Правда по приезду Ник оказывается втянутым в водоворот уголовных событий, поскольку Хави является опасным наркоторговцем, за которым следит ЦРУ

Огненный остров

Огненный остров

Компания лучших друзей решают устроить себе небольшой отпуск и отдохнуть от всех навалившихся проблем. Местом развлечений на ближайшую неделю они выбирают Огненный остров. Если верить отзывам, то это лучшее место, если куда отправляешься большой компанией.

Каждый предчувствует что-то невероятное и грандиозное. Ведь в запасе у них много закусок и вина. И они точно не будут сидеть на месте и скучать. Вот только радостное и беззаботное настроение ребят длилось недолго. На острове начали происходить странные вещи, которые стали пугать всех вокруг.

Через некоторое время половина ребят заговорила о том, что пора выбираться отсюда и поискать что-то новое. Вот только уехать отсюда никто не смог. Теперь их прекрасный отпуск больше напоминает борьбу за собственную жизнь. И далеко не всем суждено было вернуться домой и продлить привычную жизнь. Хотя остров никого не собирается отсюда отпускать. Потому что для него не бывает много жертв.

Скоростной поезд

Скоростной поезд

Во главе истории находится профессиональный наемный убийца по прозвищу "Солнышко", который по поручению своего куратора соглашается на новое задание в Японии. Он садится на инновационный сверхскоростной поезд, двигающийся из Токио в Мориоку, чтобы разыскать и похитить таинственный чемодан, однако сталкивается с непредвиденными трудностями. Как вскоре выясняется, кроме него здесь оказываются еще несколько хладнокровных киллеров с похожей целью, что превращает поездку в поезде в экстремальную непрерывную бойню.

Как они бегут

Как они бегут

На западе Лондона расположился район под названием Вест-Энд. Это место самых знаковых спектаклей и концертов известных музыкантов. Именно это место в далекие пятидесятые стало центром событий комедийного детектива "Как они бегут". История берет начало с момента, когда на мысль не совсем успешного голливудского продюсера приходит идея киноадаптации на популярную в то время пьесу. Он уверен, что легендарный "Оскар" уже находится в его руках. Работа над будущим хитом идет полным ходом, но по иронии судьбы каждый раз что-то мешает, доводя продюсера до бешенства. Начинается все в отсутствие финансирования, а заканчивается смертями актеров. За расследование массового убийства берется опытный детектив Стоппард с помощью молодого констебля Петули. Девушка отличается необычным умом и смекалкой, несмотря на свой небольшой возраст. Смогут ли они разобраться в серии убийств?

Треугольник печали

Треугольник печали

Пара супермоделей отправляется в путешествие на люксовой яхте. Пассажиры судна – избалованные и сверхвлиятельные богачи, капитан – неуравновешенный и всегда пьяный циник. Это роскошное и "инстаграммное" путешествие обернется настоящей катастрофой.

Жестокая ночь

Жестокая ночь

Как-то члены состоятельной семьи собрались вместе в отдаленном имении, чтобы вместе отпраздновать Рождество. Зная о изобилии всех приглашенных, в дом ворвались преступники во главе с Беном. Они требуют деньги и выглядят достаточно убедительно и безжалостно. Однако Санта-Клаус решил внести коррективы в праздник. Не зря у него есть много суперспособностей. Пользуется ими старый не очень часто, так что был даже рад размяться и разнообразить свою рабочую смену. Тем более что в доме есть детеныш, который очень четко формулирует свои желания. Хорошо, что родители подарили прав для прямой связи с Сантой.

Напомним, в мире существует так много фильмов и так много киноманов с разными вкусами. Однако всегда есть ленты, влюбляющие в себя большинство зрителей. UAportal рассказал о 7 лучших фильмах, которые стоит посмотреть второй раз.

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