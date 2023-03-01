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Когда хочется сладкого в пост: рецепт имбирного кекса без молока и яиц

Былим Елена

Когда хочется сладкого в пост: рецепт имбирного кекса без молока и яиц

Если вы соблюдаете пост и не употребляете продукты животного происхождения, предлагаем вашему вниманию рецепт кекса, который готовится без молока и яиц. Он очень ароматен благодаря имбирю и черносливу, который добавляется в составляющие.

На вкус этот кекс похож на пряную медовую коврижку. А еще он получается мягким, нежным и ячеистым. Кстати, автор этого рецепта Светлана Яськова заметила, что чернослив в рецепте можно заменить на курагу, или изюм.

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Вам понадобится:

  • 150 мл масла
  • 150 г сахара
  • 4 ст. л. меда
  • 300 мл заваренного черного чая с бергамотом
  • 2 ч. л. тертого свежего имбиря
  • 1 ч. л. молотого имбиря
  • 0,5 ч. л. молотого кардамона
  • 1 ч. л. молотой корицы
  • щепотка мускатного ореха,
  • 1 ч. л. соды,
  • щепотка соли,
  • 150 г чернослива,
  • 300 г муки
  • сахарная пудра для украшения.

Как приготовить:

  1. Смешать мед, растительное масло, сахар и щепотку соли.
  2. Поставить массу на огонь и нагреть до растворения сахара и меда. Влить чай. Всыпать соду (масса должна побелеть, вспениться и увеличиться в объеме).
  3. Имбирь натереть на терке.
  4. Чернослив запарить кипятком, затем нарезать кусочками.
  5. Специи смешать с просеянной мукой, тщательно перемешать.
  6. Влить жидкие составляющие в сухие, тщательно перемешать (тесто должно быть средней плотности).
  7. Добавить в тесто чернослив и тертый имбирь.
  8. Вылить тесто в форму.
  9. Выпекать около часа при 150-160 ºС.

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