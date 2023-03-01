Когда хочется сладкого в пост: рецепт имбирного кекса без молока и яиц

Если вы соблюдаете пост и не употребляете продукты животного происхождения, предлагаем вашему вниманию рецепт кекса, который готовится без молока и яиц. Он очень ароматен благодаря имбирю и черносливу, который добавляется в составляющие.

На вкус этот кекс похож на пряную медовую коврижку. А еще он получается мягким, нежным и ячеистым. Кстати, автор этого рецепта Светлана Яськова заметила, что чернослив в рецепте можно заменить на курагу, или изюм.

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Вам понадобится:

150 мл масла

150 г сахара

4 ст. л. меда

300 мл заваренного черного чая с бергамотом

2 ч. л. тертого свежего имбиря

1 ч. л. молотого имбиря

0,5 ч. л. молотого кардамона

1 ч. л. молотой корицы

щепотка мускатного ореха,

1 ч. л. соды,

щепотка соли,

150 г чернослива,

300 г муки

сахарная пудра для украшения.

Как приготовить:

Смешать мед, растительное масло, сахар и щепотку соли. Поставить массу на огонь и нагреть до растворения сахара и меда. Влить чай. Всыпать соду (масса должна побелеть, вспениться и увеличиться в объеме). Имбирь натереть на терке. Чернослив запарить кипятком, затем нарезать кусочками. Специи смешать с просеянной мукой, тщательно перемешать. Влить жидкие составляющие в сухие, тщательно перемешать (тесто должно быть средней плотности). Добавить в тесто чернослив и тертый имбирь. Вылить тесто в форму. Выпекать около часа при 150-160 ºС.

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