Когда хочется сладкого в пост: рецепт имбирного кекса без молока и яиц
Если вы соблюдаете пост и не употребляете продукты животного происхождения, предлагаем вашему вниманию рецепт кекса, который готовится без молока и яиц. Он очень ароматен благодаря имбирю и черносливу, который добавляется в составляющие.
На вкус этот кекс похож на пряную медовую коврижку. А еще он получается мягким, нежным и ячеистым. Кстати, автор этого рецепта Светлана Яськова заметила, что чернослив в рецепте можно заменить на курагу, или изюм.
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Вам понадобится:
- 150 мл масла
- 150 г сахара
- 4 ст. л. меда
- 300 мл заваренного черного чая с бергамотом
- 2 ч. л. тертого свежего имбиря
- 1 ч. л. молотого имбиря
- 0,5 ч. л. молотого кардамона
- 1 ч. л. молотой корицы
- щепотка мускатного ореха,
- 1 ч. л. соды,
- щепотка соли,
- 150 г чернослива,
- 300 г муки
- сахарная пудра для украшения.
Как приготовить:
- Смешать мед, растительное масло, сахар и щепотку соли.
- Поставить массу на огонь и нагреть до растворения сахара и меда. Влить чай. Всыпать соду (масса должна побелеть, вспениться и увеличиться в объеме).
- Имбирь натереть на терке.
- Чернослив запарить кипятком, затем нарезать кусочками.
- Специи смешать с просеянной мукой, тщательно перемешать.
- Влить жидкие составляющие в сухие, тщательно перемешать (тесто должно быть средней плотности).
- Добавить в тесто чернослив и тертый имбирь.
- Вылить тесто в форму.
- Выпекать около часа при 150-160 ºС.
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