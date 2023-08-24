Когда и как необходимо выкапывать георгины: советы садоводов

Георгины – это одни из самых стойких осенних цветов, которые могут расцветать даже при неблагоприятной погоде. Однако важно вовремя выкапывать клубни, чтобы избежать замерзания их во время позднего цветения. Это важно делать, если ночные и дневные температуры длительно падают ниже -3°С. Листья и цветы, поднявшие от мороза, также указывают на необходимость немедленного удаления клубней.

Об этом пишет Zahid.net.

Выкапывать георгины следует осторожно, в сухую и теплую погоду. Важно отрезать побеги вместе с цветами, оставляя 10-15 см стеблей. Копайте клубни на расстоянии от стебля, чтобы избежать повреждения корневой шейки. Не извлекайте клубни за стебли, а после удаления их из земли осторожно очистите от почвы. Для профилактики болезней можно обработать клубни раствором марганцовки.

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Перед хранением делите клубни и обрабатывайте их корни инструментом. Важно не оставлять длинных стеблей, чтобы предотвратить загнивание шейки клубней. Оставьте их под накрытием на свежем воздухе или в прохладном месте на несколько дней, а затем разместите в контейнере с песком, опилками или торфом при температуре +3-5°С и влажности воздуха 60-70%.

Периодически осматривайте клубни, предупреждая появление гнили. Для сохранения влажности опрыскивайте песок или опилки раствором медного купороса. Другая возможность – паковать клубни в полиэтиленовые пакеты с добавлением сухого материала. Помните, что условия хранения должны быть прохладными и хорошо проветриваемыми.

Напомним, мы уже писали, когда сажать георгины.

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