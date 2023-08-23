Посадите георгины сейчас, чтобы залить сад яркими цветами осенью

До сентября осталось несколько дней, однако садоводы еще успевают высадить некоторые растения, чтобы участок зацвел осенью. В частности, можно высадить георгины.

Георгины идеально подходят для того, чтобы украсить бордюры летом и осенью, поскольку они представлены в огромном диапазоне цветов, размеров и форм. Растения могут цвести в конце лета и всю осень, сообщает Express.co.uk.

Лучше всего георгины цветут, если их высадить в теплом солнечном месте на плодородной почве с хорошим дренажем. Растения предпочитают постоянное снабжение водой, а не полив каждые несколько дней.

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Эти высокие тяжелые растения плохо противостоят сильным ветрам, поэтому обязательно посадите их в защищенном месте и привяжите высшие георгины с большими цветами к тростью для дополнительной поддержки.

Верхушка клубня, где должны появиться корешки, должна быть на поверхности почвы. Обеспечьте много воды после посадки и разложите толстый слой мульчи на почве, чтобы помочь удерживать влагу.

Георгины не любят холодов и не выдержат морозов. Когда в конце осени погода начнет охлаждаться, выкопайте клубни и храните их в помещении в течение зимы.

Хранящиеся картошки лучше высаживать в горшки и контейнеры весной и хранить в помещении. Затем их можно пересадить из контейнеров прямо в сад в конце мая или после последних заморозков.

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