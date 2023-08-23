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Посадите георгины сейчас, чтобы залить сад яркими цветами осенью

Анастасия Крыщук

Посадите георгины сейчас, чтобы залить сад яркими цветами осенью

До сентября осталось несколько дней, однако садоводы еще успевают высадить некоторые растения, чтобы участок зацвел осенью. В частности, можно высадить георгины.

Георгины идеально подходят для того, чтобы украсить бордюры летом и осенью, поскольку они представлены в огромном диапазоне цветов, размеров и форм. Растения могут цвести в конце лета и всю осень, сообщает Express.co.uk.

Лучше всего георгины цветут, если их высадить в теплом солнечном месте на плодородной почве с хорошим дренажем. Растения предпочитают постоянное снабжение водой, а не полив каждые несколько дней.

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Эти высокие тяжелые растения плохо противостоят сильным ветрам, поэтому обязательно посадите их в защищенном месте и привяжите высшие георгины с большими цветами к тростью для дополнительной поддержки.

Верхушка клубня, где должны появиться корешки, должна быть на поверхности почвы. Обеспечьте много воды после посадки и разложите толстый слой мульчи на почве, чтобы помочь удерживать влагу.

Георгины не любят холодов и не выдержат морозов. Когда в конце осени погода начнет охлаждаться, выкопайте клубни и храните их в помещении в течение зимы.

Хранящиеся картошки лучше высаживать в горшки и контейнеры весной и хранить в помещении. Затем их можно пересадить из контейнеров прямо в сад в конце мая или после последних заморозков.

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