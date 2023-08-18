Когда и как правильно копать картофель, чтобы он не портился как можно дольше

Как и когда выкапывать картофель

Выбор оптимального момента для сбора картофеля – задача, которую дачники решают индивидуально. Молодой картофель может копать уже в июне для приготовления, тогда как корнеплоды, предназначенные для зимнего хранения, хорошо подходят для копания позже. Правильный выбор времени зависит от многих факторов, таких как сорт картофеля, климатические условия региона, режим полива и дополнительная подкормка.

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Важно точно определить момент для сбора, поскольку недозрелый или перезрелый картофель не сможет храниться в соответствии с ожиданиями, и это может привести к потерям, пишет Телеграф.

Когда копать картошку для хранения

Обычно лучший период для выборки картофеля предназначен для середины августа и начала сентября. Это время требует солнечных дней без дождей, поскольку влажные клубни быстро портятся.

Один из признаков готовности картофеля – состояние ботвы. Если оно увядает, это может служить сигналом для начала сбора в течение трех недель.

Правильный метод определения готовности урожая заключается в пробном выкапывании нескольких кустов. Если кожура на клубнях плотная, и большинство клубней легко отделяется от куста, можно приступать к общему сбору.

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Правила сбора картофеля

Искусные садоводы рекомендуют не использовать лопату, а вместо этого пользоваться вилами для сбора картофеля. Держите их на расстоянии 15–20 сантиметров от основания куста, затем осторожно поднимайте землю. После этого обеспечьте равномерное перемешивание грунта, чтобы ни один клубень не остался забыт.

Поврежденные, порезанные или иссеченные клубни следует отделять. Этот картофель желательно как можно быстрее использовать.

Не торопитесь складывать свежий урожай в ящики. Разместите клубни в один слой на газете или картоне в прохладном, темном месте с температурой 10-15 °C и высокой влажностью. Это поможет укрепить кожуру и продлит срок хранения картофеля.

Одним из основных условий успешного выращивания и хранения картофеля является правильное определение момента сбора, а также умение ухаживать за ним после уборки.

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