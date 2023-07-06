Когда лучше собирать урожай лука и как его правильно хранить: главные секреты огородников
При наступлении созревания лука на огороде, есть определенные признаки, которые могут подсказать, когда именно его следует выкопать, чтобы обеспечить качественное хранение в течение зимы.
Обычно лук собирают не раньше чем через 70-80 дней после высадки, но следует обращать внимание и на сигналы самого растения. Зная их, невозможно ошибиться в терминах и остаться без стратегического запаса на зиму.
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Признаки, свидетельствующие о готовности лука к уборке:
- Шейка луковицы, которая видна снаружи, приобретает характерный желтый цвет (возможны другие оттенки в зависимости от сорта) и становится сухой и тонкой;
- Зеленые перья лука начинают желтеть и прилегать к земле;
- Лузга лука становится сухой и легко отделяется от луковицы.
Когда лучше собирать лук и как правильно хранить его:
- Запланируйте приблизительную дату уборки урожая и за две недели до нее прекратите поливать лук во избежание нового роста корней;
- Выкопайте лук очень осторожно, используя вилы, чтобы не повредить его;
- Если на луке остается почва, избегайте ударов одной луковицы о другую, чтобы избежать повреждений и загнивания. Осторожно удалите землю;
- После добычи лука вместе с перьями разложите его на солнце в течение целого дня. После этого обрежьте перья и разместите лук в хорошо проветриваемом помещении на неделю для последующей подсушки. Только после этого можно перенести лук на постоянное место хранения.
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