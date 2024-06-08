Когда ТЦК может отправить на ВЛК после обновления данных: ответили в Минобороны

Могут направить на прохождение ВЛК сразу после обновления данных

ТЦК и СП имеют право направить гражданина на медицинское освидетельствование, если он не проходил его в течение 5 лет. Однако в Минобороны рекомендуют принимать решение о призыве уже после анализа всех данных о военнообязанных, обновляющих информацию. Об этом пишет 24 tv.

Могут вручить повестку на прохождение ВЛК на улице

Законодательство не предусматривает вручения повесток для прохождения ВЛК на улице. Направление на медосмотр выдается только после обновления данных в ТЦК СП.

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Нужно ли проходить ВЛК тем, кто будет забронирован

Если они не проходили медицинское освидетельствование в течение 5 лет. Однако направление на ВЛК они получат только от ТЦК СП.

Важно:

ВЛК во время военного положения нужно проходить раз в год. В мирное время – раз в 5 лет.

Напомним, мы уже писали об обстоятельствах, при которых родителям детей с инвалидностью могут не предоставить отсрочку от мобилизации.

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