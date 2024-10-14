Когда в Украине начнется отопительный сезон: график по городам

Обычно отопительный период в Украине стартует 15 октября. К примеру, мэр Киева сообщил, что в столице тепло начнут подавать 14 октября, но не всем жителям сразу.

Важно понимать, что старт отопительного сезона зависит не только от состояния энергетики, но и погодных условий. УНИАН рассказывает, когда на самом деле заработает отопление по всему государству.

График начала отопительного сезона в разных городах

В Киеве, как уже упоминалось, готовы подавать тепло с 14 числа, но сначала только в медицинские учреждения, учебные заведения и другие социальные объекты.

Жилые дома получат тепло, когда среднесуточная температура достигнет 8°C и будет держаться на этом уровне минимум трое суток. При этом должна наблюдаться тенденция к похолоданию - отопление не включать, если ожидается потепление.

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Относительно других городов Украины ситуация выглядит следующим образом:

Харьков планирует начать отопительный сезон после 15 октября;

Житомир – 16 октября;

Житомирская область – 1 ноября;

Чернигов – 15 октября;

Мукачево – 21 октября.

Власти Луцка, Волынской области, Ровно и Ровенской области пока не комментируют точные даты начала отопительного сезона. По всей вероятности, они, как и Киев, будут ориентироваться на погодные условия - если температура продержится на уровне 8°C или ниже в течение трех дней, батареи станут теплыми. Следует отметить, что в больницах Ровно отопление уже включено 8 октября.

В Днепре ситуация несколько отличается - по словам местных чиновников, основные работы по теплоизоляции завершены, и город в целом готов к отопительному сезону, но конкретная дата подачи тепла пока не названа.

Напомним, ранее UAportal рассказывал, что украинцам перечислят платежку за доставку газа.

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