Когда водителю можно пересечь сплошную линию разметки и не получить штраф: объяснение юристов

В Украине водителям категорически запрещается пересекать сплошную линию дорожной разметки. Такое действие является прямым нарушением Правил дорожного движения.

За совершение данного нарушения предусмотрено административное взыскание в виде штрафа в размере 340 гривен. Если инспектор зафиксирует, что это действие создало потенциально угрожающую ситуацию на дороге, сумма штрафа может возрасти до 1455 гривен, а также водителя могут лишить прав управления транспортными средствами на срок от трех до шести месяцев. Об этом пишет UAportal со ссылкой на сайт Avtomob.

Эксперты в сфере права разъясняют, что аварийная ситуация – это случай, когда другие водители были вынуждены внезапно остановиться или изменить направление движения. Именно поэтому эксперты советуют внимательно читать протокол перед тем, как его подписать. Если вы не согласны с изложенным в документе, обязательно укажите об этом письменно.

Читайте также: Украинским водителям выписывают 51 тыс. грн штрафа: за что наказывают на столь значительную сумму

Стоит помнить, что только суд уполномочен принимать решение о лишении права управления транспортным средством – патрульный такого решения принять не может.

Для подтверждения своей правоты юристы рекомендуют пользоваться видеорегистратором, ведь его видеозаписи могут стать существенным доказательством в суде.

В определенных случаях пересечение сплошной линии не считается нарушением правил и не влечет за собой наложение штрафа. Речь идет о:

объезд места серьезного ДТП при условии, что нет альтернативного пути;

возникновения чрезвычайной ситуации или угрозы для жизни или здоровья водителя и пассажиров;

дорожную разметку плохо видно или она полностью отсутствует из-за снега, грязи, износа или других причин.

Напомним, ранее патрульный рассказал, каких водителей чаще всего останавливает полиция в Украине.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!