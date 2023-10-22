Когда выкапывать гладиолусы осенью и как хранить до весны

Гладиолусы – прекрасные цветы, которые украшают наши сады своей изысканной красотой. Чтобы наслаждаться их красочными цветами в следующем году, важно правильно выкопать и сохранить луковицы.

Если убрать луковицы гладиолусов очень рано, весной растение может не взойти или не зацвести. Если передержать гладиолусы в земле, они могут подмерзнуть и погибнуть.

Читайте также: Не делайте это с орхидеями: что запрещено при выращивании этого тропического цветка

Как определить время выкапывания луковиц гладиолусов

Нужно ориентироваться на надземную часть растения, оно должно засохнуть и пожелтеть. Нельзя отрезать, обрывать или скручивать стебли и листья гладиолусов до полного их отмирания.

Лучше выкапывать луковицы цветов через 30-50 дней после окончания цветения гладиолусов.

Первыми выкапывают луковицы гладиолусов ранних сортов (сиреневые, синие, фиолетовые, темно-красные). Поздние гладиолусы убирают на зиму в последнюю очередь – обычно белые, желтые, розовые и оранжевые цветы. Молодые гладиолусы, выращенные из "деток", и гладиолусы, которые еще не цвели, выкапывают в последнюю очередь.

Если вы выкопаете луковицы и заметите на них признаки болезни, перед хранением их следует на 5-8 часов замочить в слабом растворе марганцовки.

Как выкапывать луковицы гладиолусов осенью

Это делают только в сухую погоду. Нужно секатором или ножницами отрезать наземный час растения. Затем садовыми вилами на расстоянии 20 см от стебля прокалывают почву и извлекают луковицы растения вместе с землей. Положите выкопанные луки с землей в сухое помещение, чтобы почва подсохла. Только затем отделите землю от луковиц и отрежьте корни.

Как хранить луковицы гладиолусов зимой

Чтобы не допустить загнивания, луковицы гладиолусов после выкапывания обеззараживают, замочив на час в слабом растворе марганцовки. Затем луковицы оставляют на свежем воздухе до полного высыхания в течение трех дней и каждую ночь их вносят в помещение.

Читайте также: Не выбрасывайте умершую орхидею: как вырастить новый цветок из корней (видео)

Затем луковицы гладиолусов разлагают в ящиках, коробках или корзинах в один слой и месяц хранят при температуре 20-25 градусов. После такой просушки луковицы перемещают в подвал или погреб, где хороша циркуляция воздуха. Оптимальная температура для хранения луковиц – 8 градусов.

Лучшее место для хранения луковиц гладиолусов в квартире – это холодильник. Просто заверните каждую луковицу в бумагу, сложите в холщовый мешок и положите в отделение для овощей. А если места в холодильнике нет, используйте лоджию или балкон. Здесь их нужно разложить в один слой на высоте 40 см от пола. Если ударят морозы, луковицы нужно укрыть.

Напомним, мы рассказали о 5 полезных советах по уходу за комнатными растениями осенью.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!