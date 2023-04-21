Когда высаживать арбузы и дыни в почву, чтобы они уродили

Чтобы к концу лета полакомиться сладкими арбузами и дынями – нужно заранее подумать об их высадке. Когда именно это лучше делать – узнавал UaPortal.

Арбузы и дыни любят солнце и много тепла. Поэтому нужно подождать прогревание почвы перед посадкой бахчевых культур. Как правило, семена высевают вечером в теплую почву. В Украине бахчевые можно сеять во второй половине апреля, перед этим хорошо подготовив грядку.

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Участок, который готовится для выращивания бахчевых за неделю до высадки нужно накрыть мешком или плотной тканью. Так вы прогреете почву на несколько градусов. Сеять можно при температуре почвы 15 градусов, а выращивать – при 20 градусах (такие условия можно создать в теплице).

Когда сажать арбузы и дыни по лунному календарю 2023:

Самые благоприятные дни в марте: 2, 29, 30.

Благоприятные дни: 1, 3, 7, 9, 13, 15, 16, 24, 25, 26, 27.

Нейтральные дни: 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 14, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 28, 31.

Нежелательные дни: 18 марта.

Самые подходящие дни в апреле: 25, 26.

Благоприятные дни: 3, 4, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 17, 18, 22, 23, 24, 27, 30.

Нейтральные дни: 1, 2, 6, 8, 10, 14, 16, 21, 28, 29.

Нежелательные дни: 15.

Неблагоприятные дни: 19, 20.

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