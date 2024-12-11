Когда ждать похолодания в Украине: ответ синоптиков

В четверг, 12 декабря, в большинстве областей Украины ожидается сухая погода без существенных осадков, но на дорогах может образоваться гололед из-за постепенного снижения температуры.

Об этом сообщила синоптика Наталья Диденко.

Прогнозируется северо-западный ветер, местами достаточно сильный. , с 13 декабря холод усилится, увеличивая риск гололеда на дорогах.

В Киеве в ночь на четверг ожидается мокрый снег, а днем - без осадков.

Напомним, мы уже писали, когда в школах Киева начнутся зимние каникулы.

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