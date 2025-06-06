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Кого из украинских водителей не имеют права штрафовать за езду без прав

Анастасия Крыщук

Кого из украинских водителей не имеют права штрафовать за езду без прав
На чем можно ездить без водительских прав. Источник: patrolpolice.gov.ua

Чтобы управлять транспортным средством в Украине, необходимо иметь водительское удостоверение соответствующей категории. В то же время существуют отдельные случаи, когда это правило не является обязательным, хотя о них нередко не знают даже представители правоохранительных органов.

Подробнее о таких исключениях рассказали юристы "Дорожного адвоката", пишет сайт SUVNews. Так, согласно действующим законодательным нормам, получение водительских прав и регистрация обязательны лишь для механического транспорта, оснащенного электродвигателем с мощностью более 3 кВт. Такие транспортные средства входят в категорию "А1" и должны быть официально зарегистрированы в Министерстве внутренних дел.

Что касается электроскутеров, самокатов и других средств передвижения с двигателем мощностью до 3 кВт включительно, их регистрация и наличие водительских прав не являются необходимыми. Любое наложение штрафных санкций на водителей такого транспорта противоречит законодательству.

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Эксперты по праву отмечают, что правоохранители нередко некорректно квалифицируют действия водителей скутеров в соответствии с ч.2 ст.126 КУоАП, что может привести к штрафу в размере 3400 гривен. В случае повторного случая сумма взыскания может вырасти до 40 800 гривен. Кроме того, инспекторы порой необоснованно накладывают санкцию в 850 гривен (ч.6 ст.121 КУоАП), мотивируя это отсутствием регистрации транспортного средства.

Если вы пользуетесь электротранспортом мощностью до 3 кВт, важно знать его технические характеристики и иметь соответствующие документы, подтверждающие эти данные. В случае попытки правоохранителей оштрафовать вас стоит отметить отсутствие оснований для этого. Если ваши аргументы не принимают во внимание, остается возможность обжалования ситуации в судебном порядке.

Напомним, ранее украинским водителям рассказали, где можно проверить наличие штрафа за нарушение ПДД в 2025 году.

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