Кого из украинцев могут вернуть на военный учет и принудительно призвать

Общая мобилизация и военное положение в Украине продолжаются с 24 февраля 2022 года. Согласно этим законам, все мужчины от 18 до 60 лет считаются военнообязанными и могут быть мобилизованы для военной службы. Однако в законодательство были внесены изменения, касающиеся учета и мобилизации, и поэтому некоторые лица могут вернуть на учет и призвать при необходимости.

Общая мобилизация и военное положение в Украине были продлены до 15 ноября 2023 года. Это означает, что все мужчины от 18 до 60 лет могут получить повестку и быть мобилизованными. Для мобилизации необходимо, чтобы лицо было пригодно по состоянию здоровья для выполнения обязанности, пишет NV.ua.

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В начале августа 2023 года в Украине было изменено расписание болезней, которое уменьшило количество болезней и состояний, при которых лицо не может нести службу. Президент Украины Владимир Зеленский приказал проверить все решения ВЛК (Военно-врачебная комиссия) относительно непригодности с 24 февраля 2022 года.

По решению ВЛК возможно исключение из военного учета. Однако согласно изменениям, внесенным приказом № 490, некоторые лица, исключенные из военного учета, могут быть возвращены на учет.

Снятые с военного учета лица должны вернуться на учет после исчезновения обстоятельств, по которым они были исключены. Это касается призывников, военнообязанных и резервистов. Среди случаев, когда может произойти исключение из военного учета:

Для призывников: Перемещение в другую местность Украины в новое место жительства.

Выбывание сроком более трех месяцев за пределы Украины.

Принятие на службу в Национальную полицию Украины, Службу судебной охраны, Государственное бюро расследований, Бюро экономической безопасности Украины, органы и подразделения гражданской защиты, Государственную уголовно-исполнительную службу Украины, а также в случаях, определенных Министерством обороны Украины, Службой безопасности Украины и Службой внешней разведки Украины. Для военнообязанных: Перемещение в другую местность Украины в новое место жительства.

Принятие на службу к вышеуказанным структурам и организациям.

Выбывание сроком более трех месяцев за пределы Украины.

Иные случаи по решениям соответствующих органов.

Военный учет резервистов: Это касается лиц, которые переезжают в другое место жительства в Украине, принимают службу в органах правопорядка, гражданской защите, налоговой милиции и т.д., или выезжают за границу сроком более трех месяцев. Также в эту категорию входят лица, уволенные со службы в военном резерве и не достигшие предельного возраста для пребывания в запасе. Из военного учета могут быть исключены другие лица по решению Министерства обороны, Службы безопасности Украины и Службы внешней разведки.

Повестка и учет: После вручения повестки, снятые с военного учета, лица обязаны явиться для уточнения данных в Территориальных военных комиссариатах (ТЦК). Если нет оснований для снятия с военного учета, это просто уточнение данных. Но если лицо уже должно стать на военный учет, то руководитель ТЦК может выписать штраф за нарушение правил учета и вернуть такое лицо на военный учет.

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Исключение из военного учета и возврат: Исключение из военного учета означает, что лицо больше не считается военнообязанным или резервистом. В то время как снятие с военного учета является временным явлением и происходит в ряде ситуаций, таких как изменение места регистрации или проживания, выезд за границу, наказание за легкое преступление и т.д. Лица, снятые с военного учета, должны быть поставлены на учет, если вновь возникли обстоятельства, приведшие к их снятию.

Исключение из военного учета: Лица могут быть исключены из военного учета в следующих случаях:

Они были приговорены к лишению свободы за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления.

Они были признаны непригодными к военной службе в военное положение с исключением из военного учета.

Они достигли предельного возраста для нахождения в запасе.

Они были призваны или приняты на военную службу.

Они проходили военную службу или обучение в высших военных учебных заведениях и военных учебных подразделениях высшего образования.

Они являются военнослужащими или умершими военнообязанными.

Они отказались от украинского гражданства и покинули Украину.

Среди всех этих категорий лица, которые были признаны непригодными к военной службе в военное положение с исключением из учета, могут быть поставлены на учет, если пройдут переобследования в Военно-врачебной комиссии (ВЛК), которая выше вынесшей решение о непригодности .

Важно отметить, что законодательство не требует, чтобы уполномоченные лица, вручающие повестки, проверяли, состоит ли лицо на учете, имеет ли отсрочку. По этим вопросам решает Территориальная военная комиссия (ТЦК). Лица, которым вручена повестка, должны явиться по указанному адресу в указанное время, если нет оснований для отказа. Таким образом, исключенные и снятые с военного учета лица могут быть поставлены на учет при соответствующих обстоятельствах.

Напомним, ранее в Украине утвердили новый перечень заболеваний и состояний, согласно которому оценивается пригодность к военной службе. Также по этому перечню упорядоченное прохождение службы ограничено пригодными.

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