Кого могут вызвать в ТЦК не по повестке: юрист рассказал о нюансах

Могут вызвать в ТЦК без повестки

В связи с продолжением мобилизации в ряды Вооруженных сил Украины работники территориальных центров комплектования и социальной поддержки продолжают вручать украинцам повестки.

Однако, помимо этого, существуют другие способы вызвать гражданина в военкомат, о которых рассказали юристы. Об этом пишет сайт uristy.ua.

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Согласно юридическим экспертам, работодатели могут заставить работников подписать Распоряжение, согласно которому они обязаны явиться в территориальном центре комплектования по вызову. Если работник подписал документ, он обязан явиться в военкомате в случае вызова, и его неприсутствие может привести к начислению штрафа.

"Неявка может быть обоснована весомыми причинами, такими как болезнь, которая должным образом подтверждена (больничное письмо, справка из стационара или справка от семейного врача об ухудшении состояния здоровья), стихийное бедствие или смерть близкого родственника", – указал юрист.

В случае, если работодатель сообщил о Распоряжении только устно и без подписи работника, это считается неправомерным извещением и наложение штрафа может быть обжаловано в судебном порядке.

Также важно отметить, что полиция имеет полномочия составить протокол об административном правонарушении и доставить нарушителя в территориальный центр комплектования в случае его неявки.

Напомним, ранее в Украине утвердили новый перечень заболеваний и состояний, согласно которому оценивается пригодность к военной службе. Также по этому перечню упорядоченное прохождение службы ограничено пригодными.

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