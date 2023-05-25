Кока-кола и жидкость для мытья посуды: как самостоятельно прочистить унитаз без вантуза

Главное условие прочистки унитаза – удаление того, что его забивает. С этим прекрасно справляется вантуз, но если его нет под рукой, а проблему нужно решить немедленно, мы подскажем вам три действенных способа прочистки унитаза без вантуза.

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Жидкость для мытья посуды

Возьмите ½ стакана моющего средства и 4 стакана горячей воды. Гель для мытья посуды налейте в унитаз и залейте горячей водой. Оставьте на 20 минут после чего спустите воду.

Кока Кола

Вылейте одну бутылку в унитаз и оставьте на ночь. Утром слейте воду.

Уксус и пищевая сода

Возьмите чашку пищевой соды и стакан уксуса. Сначала высыпьте в унитаз соду, а затем медленно вылейте уксус. Образовавшаяся пена эффективно прочистит засор.

Напомним, мы уже писали, что делать, если бачок унитаза запотевает.

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