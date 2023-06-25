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Война в Украине

Колонна из семи российских грузовиков ликвидирована на Запорожском направлении (взрывное видео)

Былим Елена

Колонна из семи российских грузовиков ликвидирована на Запорожском направлении (взрывное видео)

Украинские воины на Запорожском направлении заметили колонну военной техники россиян. Аэроразведка передала координаты артиллеристам и они разбили российский конвой.

Видео ликвидации вражеских грузовиков попало в сеть. Отмечается, что арта обезвредила семь единиц техники неприятеля.

Между тем, Объединенный пресс-центр Сил обороны таврического направления сообщил, что враг ведет наступательные действия на Авдеевском и Марьинском направлениях, а также активно обороняется на Новопавловском, Времевском и Ореховском направлениях.

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"На Запорожском направлении противник продолжает сосредотачивать основные усилия на недопущении продвижения наших войск. Нанес авиационных ударов в районах Орехов, Новоданиловка, Роботино Запорожской области", — говорится в сообщении.

Также отмечается, что подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны таврического направления в течение суток выполнили 1093 огневых задач. Речь идет о контрбатарейной борьбе и работе по плановым целям, выявленным ранее.

"Потери врага убитыми и ранеными составили почти три роты. Уничтожены 16 единиц военной техники противника", — добавили в пресс-центре.

Напомним, бойцы 3-й штурмовой зачистили от россиян часть канала Северский Донец.

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