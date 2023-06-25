Колонна из семи российских грузовиков ликвидирована на Запорожском направлении (взрывное видео)

Украинские воины на Запорожском направлении заметили колонну военной техники россиян. Аэроразведка передала координаты артиллеристам и они разбили российский конвой.

Видео ликвидации вражеских грузовиков попало в сеть. Отмечается, что арта обезвредила семь единиц техники неприятеля.

Между тем, Объединенный пресс-центр Сил обороны таврического направления сообщил, что враг ведет наступательные действия на Авдеевском и Марьинском направлениях, а также активно обороняется на Новопавловском, Времевском и Ореховском направлениях.

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"На Запорожском направлении противник продолжает сосредотачивать основные усилия на недопущении продвижения наших войск. Нанес авиационных ударов в районах Орехов, Новоданиловка, Роботино Запорожской области", — говорится в сообщении.

Также отмечается, что подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны таврического направления в течение суток выполнили 1093 огневых задач. Речь идет о контрбатарейной борьбе и работе по плановым целям, выявленным ранее.

"Потери врага убитыми и ранеными составили почти три роты. Уничтожены 16 единиц военной техники противника", — добавили в пресс-центре.

Напомним, бойцы 3-й штурмовой зачистили от россиян часть канала Северский Донец.

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