Кольца в англосаксонских захоронениях сделаны из кости африканских слонов, – ученые

Элитный класс древних англосаксонских женщин был похоронен вместе с сотнями колечек из слоновой кости. Ученые установили, что перстни первоначально были изготовлены из кости африканских слонов, которые находились примерно в 4000 милях.

В новом исследовании, опубликованном в Journal of Archaeological Science: Reports, исследователи смогли использовать биомолекулярный анализ, чтобы проследить происхождение сотен сумок из слоновой кости, найденных в десятках древних захоронений англосаксонских женщин. Долгое время считалось, что это кость мамонта или моржа.

Выяснилось, что слоновая кость, которая использовалась для кольца, происходит от слонов, живших в районе молодых вулканических пород в Африке в какой-то момент в течение 5-го и 6-го веков нашей эры.

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"Эти предварительные доказательства позволяют нам рассмотреть сети и социально-экономические факторы, способствовавшие распространению слоновой кости из Африки на Британские острова в то время", – отметили исследователи.

Большинство колец были найдены у бедра, считается, что сумки были подвешены к талии вместе с другими предметами, такими как железные ножи, пара вешалок из медного сплава и железные "защелки". Новые находки проливают свет на разветвленную торговую сеть в раннем Средневековье после падения Западной Римской империи.

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