Команда Байдена хочет использовать замороженные российские активы с целью давления на окупантов во время переговоров

Администрация президента США Джо Байдена, завершающая свою работу через несколько дней, якобы призывает европейских партнеров поддержать инициативу по перемещению замороженных российских активов на специальный счет, который может быть использован как инструмент давления для защиты интересов Украины.

По информации CNN, ссылающейся на двух чиновников администрации, план предусматривает перевод около 300 миллиардов долларов, замороженных в банках США и Европы, на депозитный счет. Доступ к этим средствам возможен только в рамках предстоящего мирного соглашения. Чиновники считают, что такой шаг станет четким сигналом Кремлю: если Россия хочет вернуть эти деньги, ей придется вести переговоры.

Идея активно обсуждается не только среди советников Байдена, но и с представителями команды Дональда Трампа, включая Марко Рубио, вероятного госсекретаря, и Майка Волца, кандидата на должность советника по нацбезопасности. Ожидается, что поддержка этой инициативы со стороны Трампа может способствовать достижению его целей быстрого завершения войны.

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Впрочем, в Европе предложение было встречено сдержанно. Многие европейские столицы считают, что конфискация замороженных российских активов может противоречить международному праву. Ранее достигнутый компромисс по использованию доходов от этих средств для финансирования кредита G7 для Украины уже был сложным решением.

Как отмечают собеседники CNN, скептическое отношение европейцев к этой инициативе снижает вероятность ее реализации по смене администрации в Белом доме.

Напомним, в команде Трампа рассказали, когда могут завершить войну в Украине.

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