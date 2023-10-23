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Командующий Воздушными силами показал, как ЗРК HAWK отражал атаки россии ночью (видео)

Былим Елена

Командующий Воздушными силами показал, как ЗРК HAWK отражал атаки россии ночью (видео)

Ночью 23 октября российские боевики совершили очередную атаку по территориям Украины. Враг выпустил 13 БПЛА Shahed-136/131, управляемую авиационную ракету Х-59 и ударный БПЛА, тип которого не установлен.

Все воздушные цели были уничтожены, сообщило командование Воздушных Сил ВС Украины. Командующий ПС ВСУ, генерал-лейтенант Николай Олещук отметил, что стопроцентный результат дается нелегко, "да мы будем приближаться к нему каждый день, укрепляя нашу противовоздушную оборону".

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Он сообщил, что этой ночью защитники неба отражали атаки врага с помощью ЗРК HAWK. "Западное оружие доказало и продолжает доказывать свою эффективность на поле боя", – сказал Олещук и показал видео работы зенитно-ракетного комплекса HAWK.

Напомним, в ночь на 23 октября российские боевики атаковали Украину из оккупированного Крыма. Враг направил дроны и ракету в южные, восточные и центральные регионы. Благодаря успешной ПВО Сил обороны Украины было уничтожено 13 БПЛА Shahed, управляемая авиационная ракета Х-59 и еще один ударный БПЛА.

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