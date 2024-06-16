Коммюнике саммита мира в Швейцарии подписали 80 стран и четыре организации: известно, кто отказался

Итоговое коммюнике Глобального саммита мира в Швейцарии подписали 80 стран и четыре организации, сообщает Радио Свобода.

Издание опубликовало список стран, подписавших совместное коммюнике.

Коммюнике саммита мира в Швейцарии подписали 80 стран и четыре организации: известно, кто отказался. Источник: Радио Свобода/Telegram Коммюнике саммита мира в Швейцарии подписали 80 стран и четыре организации: известно, кто отказался. Источник: Радио Свобода/Telegram

Среди тех, кто не подписал документ – Саудовская Аравия, Таиланд, Индия, Мексика, ЮАР, Бразилия и ОАЭ.

Саммит мира в Швейцарии

15-16 июня в Швейцарии проходит Глобальный саммит мира, инициированный Украиной. Россию на него не пригласили, однако итоговое коммюнике саммита может проложить путь к предстоящим переговорам Украины с РФ, предполагают западные СМИ.

В преддверии саммита Швейцария подтвердила, что на нем будут присутствовать 100 делегаций, в том числе 57 глав государств и правительств из всех регионов мира.

Агентство Reuters опубликовало полный текст проекта итоговой декларации по результатам саммита мира.

В документе страны-участницы осуждают войну РФ против Украины, настаивают на обеспечении работы атомных электростанций, освобождении пленных, а также поддержании безопасного торгового судоходства и доступа к морским портам в Черном и Азовском морях.

Ранее мы рассказывали, что стал известен список участников на Саммите мира.

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