Компост и дренаж: садоводы назвали топ-4 способа применения шишек на участке
Оказывается, шишки очень полезны для сада и огорода.
Одним из их применений является использование в качестве мульчи. В летний период они помогают защитить почву от интенсивных солнечных лучей, а зимой служат надежной защитой, не позволяя растениям замерзнуть.
Об этом пишет radiotrek.
Особенность шишек заключается в их способности сохранять влагу в почве, предоставляя возможность растениям дольше не высыхать, и одновременно не мешают процессу полива.
Еще одним преимуществом шишек являются дренажные свойства. Благодаря способности впитывать влагу и наличию смолистых веществ, корни растений остаются защищенными от гнильцы. Они могут быть использованы как целыми, так и в измельченном виде в зависимости от места посадки и величины растений, нуждающихся в дренаже.
Читайте также: Почему нельзя сажать хвойные деревья возле дома
Также, у шишек есть способность разрыхлять компост. Следует отметить, что этот процесс происходит медленно, поэтому они помогают улучшить качество почвы в течение длительного периода.
Все больше людей используют шишки в качестве декоративного элемента на клумбах и грядках. Рядом с корой деревьев шишки выглядят очень интересно и эстетично. Они могут украсить поверхность почвы или украсить вазоны.
Напомним, мы уже писали, как правильно обрезать деревья.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!