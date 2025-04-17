Кому из пенсионеров нужно платить налог на доходы: подробности

В 2025 году пенсионеры, которые продолжают трудовую деятельность, платят налоги на общих основаниях. Их доход в виде заработной платы облагается налогом по стандартным ставкам, которые сейчас суммарно составляют 23%.

Пенсионеры, которые официально работают, отчисляют из заработной платы налог на доходы физических лиц (18%) и военный сбор (5%). Об этом сообщает "24 Канал".

Как вычислить сумму налоговых отчислений:

В случае, если пенсионер получает заработную плату в размере 10 000 гривен, с этой суммы будет удержано 1 800 гривен налога на доходы физических лиц и 500 гривен военного сбора.

Таким образом, общая сумма налогов составит 2 300 гривен.

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Кто из пенсионеров не должен платить налоги

Сейчас в Украине не все пенсии облагаются налогами. Это касается тех выплат, которые не превышают 24 тысячи гривен в месяц, что соответствует трем минимальным зарплатам в 2025 году.

В этом году минимальная пенсия составляет 2 361 гривну и не подлежит налогообложению. Также освобождены от налогов пенсионеры, которые не работают и не имеют других источников доходов, кроме пенсии.

Стоит также учесть, что если сумма общих доходов пенсионера, включая пенсию, зарплату, дивиденды и другие источники, превышает 24 тысячи гривен, то ему придется уплатить налог в размере 15% или 20%, в зависимости от того, насколько доходы превышают этот порог.

Раньше мы рассказывали, как получить дополнительные выплаты, если пенсия меньше 10 000 грн.

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