Кому из украинцев не назначат пенсию без обращения в Пенсионный фонд

Пенсия в Украине – некоторые украинцы должны обратиться в Пенсионный фонд для назначения пенсии

Украинцы могут только один вид пенсии, несмотря на право на разные: пенсия по возрасту, пенсия по инвалидности, пенсия из-за потери кормильца и т.д. Однако для получения определенных выплат нужно самому обратиться в Пенсионный фонд Украины.

Поскольку без соответствующего заявления социальные начисления не назначат. Об этом рассказали в ПФУ.

В статье 10 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" говорится, что лицу, имеющему право на различные виды пенсий, назначается только один из этих видов пенсии по его выбору. При этом украинцы, если будут желать, могут изменить вид пенсии на более выгодный.

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"Если я инвалид ІІ группы бессрочно, перекомиссия в мае была, а 60 лет — в январе 2023 года, будет ли мне автоматически назначена пенсия по возрасту? Или надо как-то добираться на носилках и писать еще и заявление", – с таким вопросом обратился житель Тернопольской области в Пенсионный фонд.

Специалисты ПФУ объяснили, что перевод с одного вида пенсии на другой осуществляется только на основании обращения.

Для определения целесообразности перевода с пенсии по инвалидности на пенсию по возрасту можно позвонить в контакт-центр Пенсионного фонда Украины по номерам:

0-800-503-753 (бесплатно),

(044) 281-08-70,

(044)281-08-71 (тарификация согласно тарифам вашего оператора мобильной связи).

Это можно сделать с понедельника по пятницу с 8:00 до 22:00 и в субботу с 8:00 до 14:00.

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Напомним, что в 2023 году не будет производиться перерасчет минимальной пенсии и некоторых надбавок, привязанных к этому показателю. Однако в правительстве пообещали провести традиционную индексацию пенсионных выплат, несмотря на военное положение.

Также у некоторых украинцев будет большая пенсия. Однако это касается работающих граждан. Больше о накопительной пенсионной системе и двойных выплатах, читайте в материале UAportal.

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