Кому из украинцев разрешено ездить бесплатно по железной дороге: полный список льготных категорий

Многие украинцы даже не подозревают, что имеют право на льготы и скидки, которыми могут воспользоваться. К примеру, для пенсионеров предусмотрены специальные условия, о которых знают далеко не все.

Аналогичная ситуация и с пассажирами железной дороги – некоторые из них могут путешествовать по Украине со значительной скидкой или вообще бесплатно. Именно поэтому команда UAportal подготовила подробную информацию о льготах, предоставляемых "Укрзализныцей" для лиц с инвалидностью, военнослужащих и других категорий граждан.

Чтобы воспользоваться такими преимуществами, нужно иметь соответствующий документ, подтверждающий ваш статус – например, удостоверение участника боевых действий или справку об инвалидности.

Кто имеет право на льготы при поездках поездами в Украине

В "Укрзализныце" отмечают, что полностью бесплатно ездить поездами могут только дети до шести лет. В то же время, для некоторых категорий граждан предусмотрены существенные скидки на билеты. Чаще всего это 50% скидки, действующей в определенный период – с 1 октября по 15 мая.

Читайте также: Вы могли об этом не знать: какие услуги "Укрзализныци" бесплатны

К льготным категориям относятся:

люди с инвалидностью, включая детей, а также сопровождающие их лица;

родители пропавших без вести или погибших – для них льгота действует независимо от даты путешествия;

студенты высших учебных заведений.

Кроме того, дети от 6 до 14 лет могут путешествовать по железной дороге с 25% скидкой от полной стоимости билета.

Кто имеет право на бесплатные или льготные железнодорожные поездки: разъяснение

Некоторые категории граждан могут путешествовать по железной дороге бесплатно один раз в определенный срок – обычно один раз в год. В большинстве случаев такая поездка компенсируется также и обратно.

Право на полностью безвозмездный проезд имеют:

Герои Советского Союза и кавалеры Орденов Славы;

участники боевых действий – раз в два года бесплатно или раз в год с 50% скидкой;

лица, пострадавшие от нацистских преследований – также раз в два года.

Отдельные категории имеют смешанные льготы – возможность бесплатной поездки раз в год или два, а также право на 50% скидку на билеты в период с октября по середину мая. Среди них:

люди с инвалидностью, полученной в результате Второй мировой войны, и сопровождающие их лица;

участники боевых действий времен Второй мировой;

лица с инвалидностью, связанной с войной России против Украины, а также их сопровождающие.

Читайте также: Как "поймать" билет на поезд "Укрзализныци": проверенные лайфхаки для пассажиров

Следует помнить, что льготы не всегда распространяются на все виды вагонов. Например, в вагонах люкс льгота обычно бездействует – билет нужно покупать за полную стоимость. Перед поездкой желательно уточнить условия на сайте Укрзализныци или в кассе.

Кто имеет право на льготы в электричках

В отличие от междугородных поездов, в пригородном транспорте некоторые украинцы могут путешествовать совершенно бесплатно без сезонных ограничений. К примеру, Герои Украины и все участники боевых действий имеют право на безвозмездный проезд в электричках.

Также право на бесплатные поездки имеют (при предъявлении соответствующего удостоверения):

лица с инвалидностью;

участники и партизаны Второй мировой войны;

родители военнослужащих, погибших или пропавших без вести;

пострадавшие и ликвидаторы Чернобыльской катастрофы;

сироты и дети из многодетных семей;

пенсионеры;

ветераны пожарной службы и правоохранительных органов

Кроме того, студенты, а также лица, сопровождающие детей с инвалидностью, могут покупать билеты на электрички с скидкой 50%, но только в период с 1 октября по 15 мая. Дети от 6 до 14 лет в течение всего года платят только 75% стоимости билета.

Ранее мы рассказывали, кто имеет право на скидки на автогражданку и в каком размере.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!