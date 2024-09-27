Кому из украинцев точно не придет повестка по почте: названы две категории

В Украине продолжается всеобщая мобилизация и действует военное положение. Сейчас планируется, что мужчинам, которые подлежат военной службе, будут присылать повестки почтовыми отправлениями.

Адвокат Юрий Танасийчук в комментарии для "КИЕВ24" разъяснил, кому из граждан Украины точно не будут поступать повестки по почте и отметил другие важные аспекты.

Адвокат сообщил, что на данный момент есть две группы лиц, которым повестки не будут присылаться:

Люди, которые уклоняются от воинского учета, не обновили свои персональные данные или скрываются от ТЦК;

Лица, нелегально выехавшие за пределы страны.

"Уклонисты их точно не получат. Лица, которые переплыли Тису или иным образом вне пунктов пропуска пересекли государственную границу во время войны и покинули страну, тоже их не получат", – отметил Юрий Танасийчук.

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Он также указал, что повестки получат лишь те лица, которые своевременно обновили свои данные, указав актуальные адреса проживания и те, что остались в Украине. Процесс вручения повесток регулируется законодательством, поскольку в стране упростили процедуру их вручения и подписания.

Что ждет после повестки по почте

Юрий Танасийчук объяснил, что граждан, которые получат повестки по почте, с большой вероятностью пригласят на прохождение военно-врачебной комиссии (ВВК), поскольку они уже обновили свои данные. Однако нельзя исключить, что такие повестки также могут использоваться для уточнения военно-учетных данных в ТЦК.

Напомним, ранее депутат Алексей Гончаренко заявил, что в Украине изменили правила мобилизации для двух категорий мужчин.

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