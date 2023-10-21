Кому нельзя есть орехи, чтобы не навредить здоровью

Грецкие орехи – это вкусная и полезная закуска, богатая витаминами и питательными веществами. Однако, как и с любым продуктом, важно употреблять их с осторожностью, поскольку они могут вызвать некоторые неприятные последствия.

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Многие люди могут употреблять в пищу грецкие орехи без проблем и они станут отличным дополнением к осеннему и зимнему рациону. Однако некоторым лицам необходимо быть особенно внимательными, поскольку орехи могут вызывать непредсказуемые реакции, такие как боль в желудке, диарея или вздутие живота. Врач Гита Дхарматти дала полезные советы по употреблению грецких орехов:

Тяжесть в переваривании: Клетчатка, содержащаяся в орехах, может быть сложной для переваривания лицам с заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Такие лица могут сомневаться, стоит ли им употреблять грецкие орехи. Аллергические реакции: Аллергия на грецкие орехи достаточно распространена. При возникновении затрудненного дыхания, сыпи, зуда в горле и рту, заложенности носа и головных болей после употребления орехов следует прекратить их употребление. Анафилаксия – это самый опасный вид аллергической реакции, который может возникнуть при аллергии на грецкие орехи. Увеличение веса: Хотя грецкие орехи в умеренных количествах могут быть полезными и даже способствовать похудению благодаря высокому содержанию клетчатки, с их злоупотреблением может привести к избыточному весу. Важно употреблять их с пониманием и в умеренных количествах. Опасные для детей: Маленькие дети (младше 7 лет) должны воздерживаться от употребления грецких орехов из-за риска удушья. Из-за их большой размерности детям трудно раскусить и проглотить их безопасно. Обострение язв: У восприимчивых к язвам людей, грецкие орехи, богатые клетчаткой, могут ухудшить состояние и симптомы язв. Однако этот аспект требует дополнительных исследований для точного установления факта.

Помните, что умеренность – это ключ к пользованию грецкими орехами без негативных последствий для здоровья. Эксперты советуют не превышать 7 орехов в день, и отмечают, что они не могут заменить мясо или яйца. Чтобы извлечь максимальную пользу от грецких орехов, рекомендуется комбинировать их с другими белками.

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