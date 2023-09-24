Кому нужно становиться на военный учет с 1 октября

Благодаря новым правилам, военный учет в Украине становится более цифровым и подробным. Эти изменения внедряются в контексте военного положения и общей мобилизации, что требует подробного контроля за военнообязанными, призывниками и резервистами.

Министр обороны Рустем Умеров активно продвигает цифровую трансформацию военного учета, включая замену военного билета на электронный. Этот процесс начался весной 2023 года, пишет NV.ua.

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Одной из ключевых инициатив есть создание единого реестра призывников, военнообязанных и резервистов. Этот реестр будет являться главным источником информации для управления военным учетом и будет служить для ведения учета лиц, обязанных принять участие в оборонном усилии страны.

Согласно новым правилам, с 1 октября 2023 г. расширяется круг лиц, которые должны стать на военный учет. Предварительно это ограничивалось мужчинами от 18 до 60 лет. Однако теперь женщинам медицинских специальностей обязательно нужно будет стать на военный учет.

В военный учет в отношении мужчин в возрасте от 18 до 60 лет включаются следующие категории лиц:

Приписаны к призывным участкам.

Лица, прибывшие из других мест Украины или из-за границы на новое место жительства.

Лица, которые приобрели гражданство Украины и подпадают под обязательную приписку к призывным участкам.

Уволенные из службы в военном резерве, не исполнившие обязанности службы в военном резерве в течение сроков первого и второго контрактов, не проходили срочную военную службу и не достигли 27-летнего возраста.

Военнообязанные также подпадают под военный учет, и это касается следующих категорий лиц:

Уволены с военной службы в запас.

Лица, прекратившие альтернативную (невоенную) службу в случае истечения срока ее прохождения или досрочно в соответствии с законодательством.

Лица, прибывшие из других мест Украины или из-за границы на новое место жительства.

Уволены со службы в полиции, Министерстве внутренних дел, Государственном бюро расследований, Оперативно-спасательной службе гражданской защиты, Государственной уголовно-исполнительной службе, Службе судебной охраны, центральном органе исполнительной власти, реализующем государственную налоговую политику, центральному органу исполнительной власти, реализующему государственную таможенную политику, лица со специальными званиями Бюро экономической безопасности Украины, которые приобрели гражданство Украины и были сняты со службы в Вооруженных Силах Украины, Службе безопасности Украины, Службе внешней разведки Украины в соответствии с решением Министерства обороны Украины, Службы безопасности Украины и Службы внешней разведки Украины, а также освобождены от призыва на срочную военную службу и лица, достигшие 27-летнего возраста во время пребывания на военном учете призывников.

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Резервисты, также обязательно подпадающие под военный учет, включают лиц, которые:

Зачислены в период на службу в военном оперативном резерве.

После заключения контракта о прохождении службы в военном резерве Вооруженных сил Украины и других военных формирований.

По прибытии из других мест Украины или из-за границы на новое место жительства.

Важно отметить, что Правительство Украины определило конкретные специальности и профессии, родственные военно-учетным специальностям, которые обязаны участвовать в военном учете. Эти специальности включают различные медицинские специальности и профессии, которые имеют важное значение для обеспечения медицинской помощи и здоровья населения.

Напомним, ранее в Украине утвердили новый перечень заболеваний и состояний, согласно которому оценивается пригодность к военной службе. Также по этому перечню упорядоченное прохождение службы ограничено пригодными.

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