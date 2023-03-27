Кому в Украине не повысят пенсии в 2023 году

В марте в Украине была проведена масштабная индексация пенсий. Впрочем, некоторые граждане не получат повышения выплат в 2023 году.

Речь идет о пенсионерах, которым не поднимут пенсию и в апреле и в июле. Об этом сообщает "На пенсии".

В апреле выплаты вырастут для пенсионеров, которые продолжают работать и получают страховой стаж. Размеры повышения будут индивидуальны.

Читайте также: Некоторые украинцы могут выйти на пенсию досрочно

В июле власти индексируют на коэффициент 1,20 пенсии государственных служащих и ученых. Речь идет о выплатах, назначенных до 31 декабря 2022 года.

В то же время, есть категории граждан, которым не повысят выплат вовсе. К ним относятся:

работающие пенсионеры, имеющие небольшой страховой стаж;

бывшие работники прокуратуры;

граждане, которым выплачивают пенсии в размере выше максимально возможной суммы (20,93 тыс. грн.);

бывшие судьи.

Напомним, у некоторых украинцев будет большая пенсия. Однако это касается работающих граждан. Больше о накопительной пенсионной системе и двойных выплатах, читайте в материале UAportal.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!