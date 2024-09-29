Кондиционер или обогреватель: эксперт посоветовал, что выбрать украинцам для экономии

Вскоре в Украине начнется отопительный период, что приведет к повышению счетов за коммунальные услуги. Председатель Ассоциации энергоаудиторов Вадим Литвин поделился несколькими рекомендациями, как уменьшить расходы и одновременно не мерзнуть.

Он отметил, что прежде всего стоит выбрать наиболее теплую комнату, где будет возможность согреться. "Если брать многоквартирный дом, то отдельно в квартире мало что можно сделать, потому что 80% экономии – это трубы на чердаках и в подвалах плюс регулировка, а 20% – это уплотнение окон и дверей, проверка системы вентиляции", – рассказал эксперт в эфире "Украинского радио".

Он рекомендовал жителям домов с электрическим отоплением, которые не имеют других вариантов, но имеют кондиционер, включать его в режиме обогрева.

"Это будет вдвое меньше потребления электроэнергии по сравнению с обычным электрообогревателем, радиатором", – отметил Литвин.

Следует заметить, что кондиционер использует около трети той мощности, которую он производит.

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Что касается частного дома, он отметил, что в этом случае есть значительно больше вариантов – от использования различных твердотопливных котлов до установки небольшого резервного насоса.

Кроме того, он рекомендует не пренебрегать элементарными средствами защиты электроприборов.

"На рынке много сравнительно недорогих реле напряжения, которые выключают электричество в квартире, если идет перенапряжение, а затем автоматически включают, когда напряжение стабилизируется. Общий совет: если не было света, а вам нужно срочно включить стиральную машину, то не делайте это сразу после появления электричества, подождите 5-15 минут", – пояснил Председатель Ассоциации энергоаудиторов.

В ситуациях, когда отключают электроэнергию, многие украинцы рассматривают возможность установки солнечных панелей. Однако специалисты советуют не торопиться с таким решением, поскольку панели хорошо работают летом для зарядки небольших устройств, но в зимний период их эффективность значительно снижается.

"Если говорить о зиме, это аккумуляторные системы, зарядные станции с инверторами или аккумуляторами, которые заряжаются, когда есть электроэнергия, а затем питают критическое потребление, когда электричество отключено", – резюмировал Литвин.

Напомним, ранее эксперт по отоплению объяснил, как не переплачивать за тепло.

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