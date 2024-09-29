Кондиціонер чи обігрівач: експерт порадив, що обрати українцям для економії

Невдовзі в Україні розпочнеться опалювальний період, що призведе до підвищення рахунків за комунальні послуги. Голова Асоціації енергоаудиторів Вадим Литвин поділився декількома рекомендаціями, як зменшити витрати та водночас не мерзнути.

Він зазначив, що перш за все варто обрати найбільш теплу кімнату, де буде можливість зігрітися. "Якщо брати багатоквартирний будинок, то окремо у квартирі мало що можна зробити, тому що 80% економії – це труби на горищах і в підвалах плюс регулювання, а 20% – це ущільнення вікон і дверей, перевірка системи вентиляції", – розповів експерт в ефірі "Українського радіо".

Він рекомендував жителям будинків з електричним опаленням, які не мають інших варіантів, але мають кондиціонер, вмикати його в режимі обігріву.

"Це буде вдвічі менше споживання електроенергії порівняно зі звичайним електрообігрівачем, радіатором", – зазначив Литвин.

Слід зауважити, що кондиціонер використовує близько третини тієї потужності, яку він виробляє.

Читайте також: Названо ризики популярних способів опалення, які краще не використовувати

Що стосується приватного будинку, він зазначив, що в цьому випадку є значно більше варіантів — від використання різних твердопаливних котлів до встановлення невеликого резервного насоса.

Крім того, він рекомендує не нехтувати елементарними засобами захисту електроприладів.

"На ринку багато порівняно недорогих реле напруги, які вимикають електрику у квартирі, якщо йде перенапруга, а потім автоматично вмикають, коли напруга стабілізується. Загальна порада: якщо не було світла, а вам потрібно терміново увімкнути пральну машину, то не робіть це одразу після появи електрики, зачекайте 5-15 хвилин", – пояснив Голова Асоціації енергоаудиторів.

У ситуаціях, коли відключають електроенергію, чимало українців розглядають можливість встановлення сонячних панелей. Проте фахівці радять не квапитися з таким рішенням, оскільки панелі добре працюють влітку для зарядки невеликих пристроїв, але в зимовий період їх ефективність значно знижується.

"Якщо говорити про зиму, це акумуляторні системи, зарядні станції з інверторами або акумуляторами, які заряджаються, коли є електроенергія, а потім живлять критичне споживання, коли електрику відключено", – резюмував Литвин.

Нагадаємо, раніше експерт з опалення пояснив, як не переплачувати за тепло.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!