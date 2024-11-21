Реформування МСЕК: як відтепер будуть встановлювати інвалідність

Уряд України здійснює масштабну реформу системи медико-соціальної експертизи (МСЕК), яка набуде чинності з 1 січня 2025 року. Нова концепція пропонує принципово інший підхід до оцінювання функціональних можливостей осіб з інвалідністю.

Головні трансформації системи передбачають комплексну зміну підходів до встановлення інвалідності. Замість застарілої моделі МСЕК запроваджується сучасна система оцінювання повсякденного функціонування людини експертними медичними командами. Про це пише nv.ua.

Ключові нововведення включають спрощення процедури встановлення статусу інвалідності, цифровізацію процесів та впровадження антикорупційних механізмів. Принципово змінюється сам принцип оцінювання: замість формального огляду - комплексне вивчення впливу захворювання на життєдіяльність особи.

Процедура оцінювання стане більш прозорою та доступною. Лікуючий лікар зможе одразу направити пацієнта на експертизу, не очікуючи тривалого періоду. Оцінювання проводитимуть команди практикуючих лікарів на базі потужних багатопрофільних лікарень, які будуть рівномірно розташовані по всій території України.

Важливою перевагою нової системи стане електронний документообіг. Усі етапи - від направлення до прийняття рішення - фіксуватимуться в цифровій системі, що мінімізує корупційні ризики та забезпечить прозорість процесу.

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Для осіб з безстроковим статусом інвалідності жодних змін не відбудеться. Їхні документи, пільги та соціальні гарантії залишаться без змін. Для тих, чий плановий огляд припадає на період впровадження реформи, термін буде автоматично продовжено на півроку.

Передбачено створення спеціального Центру оцінювання функціонального стану, який перевірятиме обґрунтованість рішень експертних команд та розглядатиме апеляції. Фінансування нових експертних команд здійснюватиметься через Національну службу здоров'я України на прозапих умовах.

Особливістю реформи є індивідуальний підхід до кожного випадку. Склад експертної команди формуватиметься під конкретну справу, а система забезпечить максимальний захист персональних даних учасників процесу.

Наразі реформа не стосується дітей - для них чинна система залишається без змін. Однак у МОЗ вже працюють над наступним етапом реформування, який буде орієнтований на дитячу медико-соціальну експертизу.

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