Реформирование МСЭК: как отныне будут устанавливать инвалидность

Правительство Украины осуществляет масштабную реформу системы медико-социальной экспертизы (МСЭК), которая вступит в силу с 1 января 2025 года. Новая концепция предлагает принципиально другой подход к оценке функциональных возможностей лиц с инвалидностью.

Главные трансформации системы предполагают комплексное изменение подходов к установлению инвалидности. Вместо устаревшей модели МСЭК вводится современная система оценки повседневного функционирования человека экспертными медицинскими командами. Об этом пишет nv.ua.

Ключевые нововведения включают упрощение процедуры установления статуса инвалидности, цифровизации процессов и внедрения антикоррупционных механизмов. Принципиально меняется сам принцип оценивания: вместо формального обзора – комплексное изучение влияния заболевания на жизнедеятельность личности.

Процедура оценки станет более прозрачной и доступной. Лечащий врач сможет сразу направить пациента на экспертизу, не дожидаясь длительного периода. Оценки будут проводить команды практикующих врачей на базе мощных многопрофильных больниц, равномерно расположенных по всей территории Украины.

Важным преимуществом новой системы станет электронный документооборот. Все этапы – от направления до принятия решения – будут фиксироваться в цифровой системе, что минимизирует коррупционные риски и обеспечит прозрачность процесса.

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Для лиц с бессрочным статусом инвалидности никаких изменений не произойдет. Их документы, льготы и социальные гарантии останутся без изменений. Для тех, чей плановый обзор приходится на период введения реформы, срок будет автоматически продлен на полгода.

Предусмотрено создание специального Центра оценки функционального состояния, которое будет проверять обоснованность решений экспертных команд и апелляции. Финансирование новых экспертных команд будет осуществляться через Национальную службу здоровья Украины на прозапих условиях.

Особенностью реформы является индивидуальный подход к каждому случаю. Состав экспертной команды будет формироваться под конкретное дело, а система обеспечит максимальную защиту персональных данных участников процесса.

Пока реформа не касается детей - для них действующая система остается без изменений. Однако в Минздраве уже работает над следующим этапом реформирования, который будет ориентирован на детскую медико-социальную экспертизу.

Напомним, на какие виды льгот имеют право граждане со статусом "ребенок войны".

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