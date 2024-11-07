На які види пільг мають право громадяни зі статусом 'дитина війни'

Законодавство України передбачає особливий соціальний статус "дитини війни" для громадян, які не досягли повноліття до завершення Другої світової війни. Цей статус відкриває доступ до системи соціальних пільг та компенсацій.

Відповідно до закону України "Про соціальний захист дітей війни" від 20.01.2018, особи з цим статусом мають право на пріоритетне збереження робочого місця при скороченні штату, можливість обирати зручний час для щорічної відпустки та отримувати додаткову неоплачувану відпустку тривалістю до двох тижнів щороку. Також їм гарантується стовідсоткова виплата допомоги при тимчасовій непрацездатності незалежно від трудового стажу. Про це повідомляють у "Національній соціальній сервісній службі України".

Додатково передбачено пріоритет у наданні земельних ділянок для індивідуального будівництва, садівництва та городництва. За умови, що середньомісячний дохід сім'ї на особу за півроку не перевищує 4240 грн, надається 25-відсоткова знижка на комунальні послуги в межах встановлених норм споживання.

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Важливо розрізняти цей статус зі статусом дітей, які постраждали від сучасних військових дій та збройних конфліктів. Останній надається неповнолітнім, які зазнали впливу бойових дій, перебували в полоні, отримали поранення або травми, стали жертвами насильства, а також дітям загиблих військовослужбовців.

Для дітей, постраждалих від сучасних конфліктів, передбачено окремий пакет соціальної підтримки, що включає щорічну допомогу на оздоровлення, сприяння в отриманні освіти, психологічну підтримку, щомісячні виплати на проживання близько 3000 гривень та безкоштовне харчування в навчальних закладах. Додаткові пільги можуть встановлюватися місцевими органами влади відповідно до можливостей конкретних територіальних громад.

Статус "дитини війни" підтверджується спеціальним штампом у пенсійному посвідченні, який наноситься органом соціального захисту населення.

Нагадаємо, Кабмін запропонував нову пенсійну реформу.

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