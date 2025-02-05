Морози посилюються: прогноз погоди в Україні на 6 лютого

До кінця тижня в Україні збережеться прохолодна погода, а синоптики вже визначили регіони з найнижчими температурами. Лютий приніс із собою зниження температури, і до 7 лютого країна залишатиметься під впливом арктичного повітря. Очікується невеликий сніг, а температура поступово знизиться.

Метеоролог Ігор Кібальчич пояснив, що холодне повітря з півночі проникне в східну та південно-східну Європу, спричинивши поступове похолодання. Опади переважно випадатимуть у вигляді снігу та мокрого снігу, а в південних регіонах можливий дощ. Через це температура в Україні знизиться на 3–6 °С, а посилиться північно-західний вітер.

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У четвер, 6 лютого, вночі в Карпатському регіоні, а вдень у східних і північних областях, а також у Криму очікується сніг та мокрий сніг. В інших регіонах суттєвих опадів не прогнозується. На дорогах подекуди можлива ожеледиця. Температура вночі опуститься до -3...-8 °С, вдень коливатиметься від -3 до +2 °С. У Карпатах буде ще холодніше: -6...-11 °С вночі та -1...-6 °С удень.

Синоптик Наталка Діденко зазначила, що лютий почався із похолодання та снігу, а вночі очікуються морози від -1 до -4 °С. Удень температура підніматиметься до +2 °С, але згодом похолодання посилиться. За попередніми прогнозами, з 19 лютого можливе різке зниження температури.

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