В Україні активізувалася нова шахрайська схема: зловмисники розсилають листи, що нібито надходять від системи державних послуг Дія. У таких листах аферисти обіцяють виплатити щорічне податкове відшкодування, однак насправді вони крадуть дані банківських карток і очищають рахунки своїх жертв.

Про це попередили в Державній податковій службі (ДПС) та Центрі протидії дезінформації (ЦПД) при РНБО України. "Шахраї розсилають фальшиві електронні листи від імені порталу "Дія", пропонуючи отримати податкове відшкодування", – зазначено у повідомленні.

У таких листах отримувачам пропонують перейти на сайт, який виглядає майже як офіційний портал Дія. Якщо жертва погодиться, її просять ввести особисті дані, зокрема:

номер мобільного телефону;

повне ім’я;

реквізити банківської картки (номер, термін дії та CVV-код).

Небезпечні листи ''від Дії'': як аферисти виманюють гроші з банківських карток українців. Джерело: ЦПД/Telegram

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"Не переходьте за жодним посиланням з таких листів і не вводьте свої особисті дані. Вони можуть бути використані для доступу до вашого банківського акаунту і подальшого виведення коштів", – попереджають українців.

Крім того, отримані дані можуть дозволити не тільки вкрасти гроші з картки, але й "викрасти" саму карту, прив’язавши банківський обліковий запис до нового пристрою. За інформацією ДПС, ці шахрайські листи активно поширюються з кінця січня 2025 року.

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