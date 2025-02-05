В Украине активизировалась новая мошенническая схема: злоумышленники рассылают якобы поступающие письма от системы государственных услуг Дія. В таких письмах аферисты обещают выплатить ежегодное налоговое возмещение, однако на самом деле они воруют данные банковских карт и очищают счета своих жертв.

Об этом предупредили в Государственной налоговой службе (ГНС) и Центре противодействия дезинформации (ЦНС) при СНБО Украины. "Мошенники рассылают фальшивые электронные письма от имени портала "Дія", предлагая получить налоговое возмещение", – говорится в сообщении.

В таких письмах получателям предлагают перейти на сайт, который выглядит почти как официальный портал Дія. Если жертва согласится, ее просят ввести личные данные, в частности:

номер мобильного телефона;

полное имя;

реквизиты банковской карты (номер, срок действия и CVV-код).

Опасные письма ''от Дії'': как аферисты выманивают деньги с банковских карт украинцев. Источник: ЦПД/Telegram

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"Не переходите ни с одной ссылкой из таких писем и не вводите свои личные данные. Они могут быть использованы для доступа к вашему банковскому аккаунту и дальнейшему выводу средств", – предупреждают украинцев.

Кроме того, полученные данные могут позволить не только украсть деньги с карты, но и "угнать" саму карту, привязав банковскую учетную запись к новому устройству. По информации ГНС, эти мошеннические письма активно распространяются с конца января 2025 года.

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